Арестович заявил о масштабной коррупции в высшем политическом руководстве Украины

Алексей Арестович сделал важное политическое заявление Фото: с личной страницы в соцсети.

Украинская государственность представляет собой "загрубевшую коррупционную машину", а "воры и жулики" успешно работают даже в ближайшем окружении действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

По словам бывшего украинского чиновника, разлому коррупционной вертикали в стране способствовала российская спецоперация по защите Донбасса. При этом даже сейчас в окружении Зеленского и политическом истеблишменте Украины очень много коррупционеров, которые прекрасно себя чувствуют и не становятся фигурантами уголовных дел.

«Почти за год <…> [конфликта] в мире произошли тектонические сдвиги: начало разлома коррупционной вертикали в Украине. Заскорузлая постсоветская коррупционная машина украинской государственности долгое время стояла на месте, покрываясь ржавчиной и дырами», — сообщил Арестович в своем официальном телеграм-канале.

Алексей Арестович с начала проведения российской военной спецоперации на Украине был одним из главных неофициальных спикеров киевского режима. В частности, он в ходе различных программ и телеэфиров рассказывал украинскую версию положения дел на линии боевого соприкосновения на различных направления в зоне СВО.

Однако в январе 2023 года Арестович был вынужден по собственному желанию подать в отставку с поста советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Это произошло после того, как в ходе одного из эфиров Арестович публично признал, что причиной разрушения жилого дома в Днепре (прежнее название - Днепропетровск) стали действия украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), сбившей российскую ракету, которая должна была нанести удар по одному из военных объектов на Украине. После этого заявления Арестович подвергся жесткой критике и был вынужден покинуть государственную должность.