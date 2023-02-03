Советник главы ДНР Кимаковский сообщил о взятии Угледара в полукольцо российскими войсками

ВСУ фактически взяты в полукольцо в Угледаре Фото: REUTERS

Российские военные взяли Угледар в полукольцо. Об этом заявил РИА Новости Игорь Кимаковский, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

"В Угледаре идет постепенный захват города в кольцо, - уточнил Кимаковский. - Он уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока".

По его словам, российские войска берут город в клещи, и это примерно та же тактика, что была использована в Артемовске.

На этом фоне Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдают от проблем с подкреплением и боеприпасами, в том числе за счет взятия Россией под огневой контроль трассы из Красноармейска, добавил чиновник.

Как ранее писал сайт KP.RU, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин сообщил, что штурм Угледара осложнен большим количеством шахт. По его словам, подразделения ВСУ в Угледаре представляют собой разрозненные части, в которых отсутствует какая-то коммуникация и согласованность действий.

Напомним, Денис Пушилин заявил, что командование Вооруженных сил Украины не считается с потерями живой силы в боях за Артемовск и Угледар Донецкой народной республики, поскольку эти города имеют важное стратегическое значение.