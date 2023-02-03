Владимир Путин сделал важное заявление о ходе СВО на Украине Фото: kremlin.ru

Россия будет отвечать на внешние угрозы не только бронетехникой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе мероприятия, приуроченного к 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве.

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Симбирский рассказал российским силовикам о том, что лично убил девять мирных жителей Донбасса. По словам украинского боевика, попавшего в плен, все произошло в марте минувшего года в городе Волноваха на территории ДНР (Донецкая народная республика).

Масштабные поставки западного оружия и военной техники в Киев могут привести к бесконечному циклу насилия и кровопролития в Европе и за ее пределами. Такое мнение высказала журналист гонконгской газеты South China Morning Post (SCMP) Мариам Шах в своей колонке, посвященной последствиям конфликта на Украине.

Экс-президент США Дональд Трамп призвал Соединенные Штаты организовать мирные переговоры между Россией и Украиной. По его словам, сделать такой шаг необходимо в самое ближайшее время.

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о масштабной коррупции в высшем политическом руководстве страны. По его словам, коррупционеры есть и в ближайшем окружении украинского президента Владимира Зеленского.

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров лично приехал в зону российской военной операции. Информацию об этом распространил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.