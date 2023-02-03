ЦАР попросила увеличить число военных инструкторов из России

ЦАР просит направить больше российских военных инструкторов в республику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральноафриканская Республика (ЦАР) подала заявку в Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) на увеличение числа российских военных инструкторов на территории государства. Об этом сообщил РИА Новости российский посол в Банги Александр Бикантов.

"Относительно недавно Банги в установленном порядке направил соответствующую заявку в Совбез ООН", - уточнил Бикантов, добавив, что правительство ЦАР в этом заинтересовано.

Напомним, в конце августа 2022 года в ЦАР дополнительно прибыли 210 российских военных инструкторов. По данным российского посольства, на данный момент в Центральноафриканской Республике работают 1890 инструкторов из России.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи сообщил, что российские военные инструкторы останутся в Центральноафриканской Республике до устранения проблем с безопасностью в стране. По его словам, российские инструкторы приезжают в республику вовсе не с целью остаться там навсегда, а для того, что провести обучение местных военнослужащих.