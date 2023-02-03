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НовостиПолитика3 февраля 2023 5:17

Губернатор Брянской области сообщил об отражении ракетного удара ВСУ при помощи системы ПВО

Украинские войска атаковали Стародубский муниципальный округ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Губернатор Брянской области сообщил об отражении ракетного удара ВСУ при помощи системы ПВО

Губернатор Брянской области сообщил об отражении ракетного удара ВСУ при помощи системы ПВО

Фото: REUTERS

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар с украинский стороны, уточнив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Стародубский муниципальный округ Брянской области утром в пятницу, 3 февраля.

«Сегодня в 5 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа», - сообщил глава области в своем Telegram-канале

Богомаз также заявил, что система противовоздушной обороны успешно отразила атаку, отметив, что в общей сложности сбили четыре ракеты. По его словам, пострадавших среди мирных жителей, а также разрушений нет.

Напомним, в прошлом месяце системы ПВО Вооруженных сил (ВС) России сбили ракету «Точка-У» в Клинцовском районе Брянской области.