Губернатор Брянской области сообщил об отражении ракетного удара ВСУ при помощи системы ПВО Фото: REUTERS

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетный удар с украинский стороны, уточнив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Стародубский муниципальный округ Брянской области утром в пятницу, 3 февраля.

«Сегодня в 5 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа», - сообщил глава области в своем Telegram-канале

Богомаз также заявил, что система противовоздушной обороны успешно отразила атаку, отметив, что в общей сложности сбили четыре ракеты. По его словам, пострадавших среди мирных жителей, а также разрушений нет.

Напомним, в прошлом месяце системы ПВО Вооруженных сил (ВС) России сбили ракету «Точка-У» в Клинцовском районе Брянской области.