Взрыв прогремел в Энергодаре 3 февраля 2023 года

В Энергодаре прогремел взрыв Фото: REUTERS

В Энергодаре прогремел взрыв утром в пятницу, 3 февраля 2023 года. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Чиновник уточнил, что громких хлопок был слышен в пятом микрорайоне города около 7:50 по местному времени.

Информации о разрушениях и возможных жертвах не приводится.

Напомним, Владимир Рогов сообщил, что украинские войска обстреляли кладбище в Пологовском районе Запорожской области. По его словам, никакой логике подобный обстрел не поддается, ведь ни одного военного объекта вблизи обстрелянного боевиками Вооруженных сил Украины запорожского кладбища просто нет.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские силовики обнаружили в Энергодаре крупный тайнике с боеприпасами и оружием в доме, в котором ранее проживал местный казачий генерал. Силовики обнаружили три автомата Калашникова, 15 тротиловых шашек, семь гранат и почти 1,3 тысячи патронов различного калибра.