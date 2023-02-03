Глава МВД Турции заявил, что союзники пытаются укусить страну, как змея Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил союзников страны в попытке дестабилизировать республику, указав также на сокрытие данных теракте на улице Истикляль в Стамбуле, который произошел в ноябре прошлого года.

«Некоторые страны, известные как “друзья и союзники”, придерживаются позиции: “Что бы ни случилось, лишь бы не стабильная Турция”. Разве мы не знаем, что за нападением на улице Истикляль стояли те, с кем вы были руку об руку?», - приводит газета Yeni Safak слова главы ведомства.

Сойлу указал на то, что те, кто «годами выглядели» для Турции союзниками и друзьями «пытались укусить нас, как змея».

Напомним, накануне глава МВД Турции обвинил западные страны в ведении «психологической войны» против республики, что произошло после закрытия некоторых иностранных диппредставительств в стране. Как писал сайт KP.RU, министр заявил, что турецкие власти не получали никаких данных о возможных терактах.