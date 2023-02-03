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НовостиВ мире3 февраля 2023 5:52

Глава МВД Турции заявил, что союзники пытаются укусить страну

Министр напомнил про теракт на улице Истикляль
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МВД Турции заявил, что союзники пытаются укусить страну, как змея

Глава МВД Турции заявил, что союзники пытаются укусить страну, как змея

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил союзников страны в попытке дестабилизировать республику, указав также на сокрытие данных теракте на улице Истикляль в Стамбуле, который произошел в ноябре прошлого года.

«Некоторые страны, известные как “друзья и союзники”, придерживаются позиции: “Что бы ни случилось, лишь бы не стабильная Турция”. Разве мы не знаем, что за нападением на улице Истикляль стояли те, с кем вы были руку об руку?», - приводит газета Yeni Safak слова главы ведомства.

Сойлу указал на то, что те, кто «годами выглядели» для Турции союзниками и друзьями «пытались укусить нас, как змея».

Напомним, накануне глава МВД Турции обвинил западные страны в ведении «психологической войны» против республики, что произошло после закрытия некоторых иностранных диппредставительств в стране. Как писал сайт KP.RU, министр заявил, что турецкие власти не получали никаких данных о возможных терактах.