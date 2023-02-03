Второй случай заражения коронавирусом "кракен" выявлен в России

Второй случай заражений "кракеном" зафиксирован в России Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй случай заражения штаммом коронавирусной инфекции "кракен" зафиксирован в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в пятницу, 3 февраля 2023 года, уточнив, что субвариант штамма "омикрон" XBB.1.5 обнаружен в Туве.

"Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом "Омикрона" XBB 1.5 "Кракен", - говорится в сообщении ведомства.

Пациент переносит заболевание в легкой форме, тяжелых клинических последствий не наблюдается, добавили в надзорном органе.

Специалисты Роспотребнадзора считают маловероятным активное распространение "кракена" на территории России, в то же время отмечая, что вирус более эффективно уклоняется от иммунной защиты.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что иммунитета после перенесенного COVID-19 может не хватить при "кракене". На этом фоне следует заботиться о здоровье и быть осторожнее, уточнила руководитель ведомства.

Как писал сайт KP.RU, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщал, что российские вакцины от коронавируса сохраняют эффективность против нового варианта омикрон-штамма XBB.1.5 ("кракен").