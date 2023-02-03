Мишустин рассказал о лидерских позициях России по числу пользователей и доступности интернета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в пятницу, 3 февраля, на пленарном заседании форума Digital Almaty, рассказал о лидерских позициях России по числу пользователей и доступности интернета, отметив, что наша страна занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета и шестое место в мире по доступности домашнего, а также мобильного интернета

«Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет. По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в сеть и десятое место по количеству дата-центров», - заявил глава российского правительства.

Мишустин отметил, что у нашей страны есть видение того, как будет трансформироваться мир под влиянием технологий. Он также указал на то, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зачастую выступает инициаторами цифровизации, оказывая «поддержку перспективным идеям по улучшению деловой среды», подчеркнув, что это будет полезно для всех.

Напомним, ранее средняя скорость мобильного интернета в Новой Москве выросла до 70 Мбит/с. Как писал сайт KP.RU, теперь фильм весом около 1,5 ГБ скачивается за две минуты.