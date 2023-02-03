Захарова: Россия подумает дважды, прежде чем спасать идущую ко дну Европу

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Западная Европа идет ко дну с "привязанной к ногам Украиной", и России следует подумать дважды, прежде чем спасать европейские страны. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в пятницу, 3 февраля 2023 года.

Дипломат напомнила, что советский народ уже однажды протянул руку помощи европейцам, и это было не так давно – в середине XX века.

"В середине 20-го века Западную Европу от нее самой спас советский народ, - написала Захарова в своем телеграм-канале. - Честно говоря, сейчас надо подумать дважды".

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в дальнейшие планы Вашингтона входит экономическое подавление Европы. По его словам, этот процесс уже запущен.

Напомним, китайские журналисты сообщили, что половина жителей Европы назвала масштабное санкционное давление США на Россию негативным сценарием для экономики Евросоюза и других западных стран. Так, 49% респондентов полагают, что меры Вашингтона против Москвы плохо отразятся на финансовом благополучии Европы.