Видео с места теракта в Энергодаре появилось в Сети

Появилось видео с места теракта в Энергодаре. Кадры выложили в интернет свидетели происшествия.

Напомним, сегодня, в пятницу, 3 февраля, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что утром в Энергодаре произошел теракт, уточнив, что был подорван автомобиль, в результате чего, по предварительным данным, погиб один человек.

Как писал сайт KP.RU, Рогов заявил, что взрыв раздался в 07:50 утра в пятницу, 3 февраля, недалеко от пятого микрорайона города. Взрывной волной выбило стекло в окнах домов вплоть до девятого этажа. «Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах повылетали окна вплоть до девятого этажа», - заявил члена главного совета администрации Запорожской области.