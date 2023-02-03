Белый дом опроверг обсуждение с Россией возможности территориальных уступок Украины

В США опровергают сообщения о переговорах с Москвой о территориальных уступках Киева Фото: Shutterstock

Заместитель пресс-секретаря Совета нацбезопасности Белого дома Шон Давитт прокомментировал сообщения швейцарских журналистов о том, что глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс намерен обсудить с Россией урегулирование конфликта на Украине через территориальные уступки со стороны Киева.

Давитт опроверг данные средств массовой информации, подчеркнув, что они не соответствуют действительности. Его слова приводит издание Newsweek.

Напомним, швейцарские журналисты сообщили, что Уильям Бернс якобы обсуждал с Киевом мирный план президента США Джозефа Байдена, согласно которому, Украина должна была передать России контроль на 20% территории страны, а Москва завершила бы спецоперацию.

Как ранее писал сайт KP.RU, замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов смягчить санкции против Москвы ради переговоров по Украине и вывода российских войск.