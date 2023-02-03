Канада сообщила о контакте с США из-за обнаружения "шпионского шара Китая"

Минобороны Канады ведет наблюдение за воздушным пространством после сообщений о воздушном шаре над США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Канады поддерживает постоянный контакт с Пентагоном на фоне обнаружения разведывательного воздушного шара над территорией Соединенных Штатов. Об этом заявили в канадском оборонном ведомстве в пятницу, 3 февраля 2023 года.

"Мы поддерживаем постоянный контакт с нашими американскими партнерами по мере развития ситуации", - говорится в сообщении.

Страна ведет мониторинг воздушного пространства для обеспечения национальной безопасности на случай появления второго подобного шара, поэтому канадцам ничего не угрожает, заверили в Минобороны.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские военные последние несколько дней следят за разведывательным воздушным шаром над северной частью США. По его словам, шпионский аппарат может принадлежать Китаю, в связи с чем Белый дом уже связался с руководством КНР.

Напомним, в середине января глава Минобороны Канады Анита Ананд провела встречу с коллегой из украинского военного ведомства Алексеем Резниковым и анонсировала передачу Украине 200 бронеавтомобилей Senator.