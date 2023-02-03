Wildberries запретит продажу вейпов и курительных смесей с 7 февраля 2023 года

Wildberries запретит продажу вейпов, курительных смесей и жидкостей Фото: Shutterstock

Маркетплейс Wildberries принял решение о полном запрете продажи вейпов, курительных смесей и жидкостей. Оно вступит в силу 7 февраля 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-ретейлера.

Под запрет также попадают другие аппараты, предназначенные для курения.

Это объяснили тем, что недобросовестные продавцы тайно занимались продажей данной продукции, содержавшей никотин, под видом безникотиновой, что нарушает правила маркетплейса.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение акцизов на сигареты и вейпы в стране.

Как следует из его текста, с 1 марта 2023 года минимальные ставки акцизов на сигареты поднимутся до 3536 рублей за тысячу штук (71 рубль за пачку), а в 2024-м – до 3678 рублей (73 рубля за пачку), а в 2025 году – до 3825 рублей (76 рублей за пачку). Сейчас они составляют от 3467 рублей за тысячу штук (69 рублей за пачку).