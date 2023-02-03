Правкомиссия одобрила продажу "Вымпелкома" российскому менеджменту с условием Фото: Shutterstock

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу «Вымпелкома», который оказывает услуги под брендом «Билайн», российскому менеджменту с условием совершения выкупа по меньшей мере 90% облигаций, которые были выпущены материнской компанией Veon в пользу инвесторов из России. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, уточнив, что выкуп может произойти в течение одного-двух месяцев

«Это условие сделки, собственно. Если менеджмент "Вымпелкома" договорится о том, что российские инвесторы готовы продать им облигации в объеме не менее 90% от общего долга, значит сделка состоится. Комиссия ее одобрила на этих условиях», - заявил глава ведомства, отметив, что должны данный вопрос должен быть единым для всех держателей облигаций.

По его словам, сроки продажи будут «предельно короткими". «Вопрос месяца-двух. Там дальше она либо состоится, эта сделка, либо нет», - добавил он.

Напомним, в конце ноября прошлого года базирующийся в Нидерландах телекоммуникационный холдинг Veon Ltd заявил о своей договоренности провести в «ВымпелКоме», процедуру выкупа компании менеджментом.