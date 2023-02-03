Люберецкие очистные сооружения модернизируют благодаря инфраструктурному займу от ДОМ.РФ

Москва получит инфраструктурный заем в 8 млрд рублей. Он будет реализован в формате концессии. Деньги направят на обновление Люберецких очистных сооружений (ЛОС). Фото: Shutterstock

Правительственная комиссия по развитию регионов одобрила еще два новых проекта, которые будут реализованы с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Благодаря этому механизму регионы получают доступ к финансированию для создания инфраструктуры, необходимой для жилищного строительства. Одобренные проекты — в столичном регионе и Пензенской области. Институт развития отмечает, что инфраструктурные облигация впервые задействуют использован в этих субъектов РФ. Это повысит качество жизни почти 30 тысяч семей.

Москва получит инфраструктурный заем в 8 млрд рублей. Он будет реализован в формате концессии. Деньги направят на обновление Люберецких очистных сооружений (ЛОС). Сюда поступают сточные воды из Северного, Северо-Восточного и Северо-Западного округов Москвы, а также из Балашихи, Долгопрудного и других городских округов Подмосковья. Общая площадь перспективной застройки в этих районах – 1,4 млн «квадратов».

Средства займа инвестируют в на ремонт первого и второго блоков станции, а также строительство сооружений по очистке сточных вод от фосфора и азота. Стоимость проекта оценивается в 9,1 млрд рублей.

— География применения инфраструктурных облигаций поступательно расширяется – к механизму подключаются еще два субъекта РФ. Реализация проекта в Московском регионе повысит качество очистки сточных вод, а значит, будет улучшаться экология, условия жизни более 27 тыс. семей, – сообщил директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.

В Пензе будет на полученные средства модернизируют канализационный коллектор в развивающемся районе — от улицы Серпуховской до Кирпичной. Здесь построят 142 тыс. кв. м жилья — квартиры более чем для 2000 семей. Работы полностью профинансируют за счет облигаций ДОМ.РФ — 320 млн рублей.

— Начать строительство планируется в первом квартале, а завершить – в четвертом квартале 2023 года. Общая протяженность коллектора – 1,8 км, – рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В Институте развития ДОМ.РФ добавили, что на этом сотрудничество с Москвой и Пензенской областью не остановится. Сейчас прорабатывают и другие проекты.