Медведев заявил, что Запад стоит называть не добрым доктором Айболитом, а доктором Менгеле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад стоит называть не добрым доктором Айболитом, а доктором Менгеле, предрекая также Киеву судьбу колонии, чья экономика станет постепенно уничтожать, начиная с промышленности.

«Чем дольше руководители украинских нацистов будут клянчить и воровать у своих доноров помощь, тем ближе окончательный крах экономики. Ведь заплатить за курс лечения придется сполна … Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца», - написал политик своем Telegram-канале, отметив, что у западных стран «богатый опыт умерщвления подопытных стран».

По его ловам, Украину ждет «печальная судьба тех колоний». Как он заявил, изначально у страны будет «ампутирована» промышленность, а также аграрный сектора, а также наступит «паралич экономики в целом».

Напомним, ранее Медведев заявил, что «адские» санкции западных стран с треском провалились, подчеркнув, что у Запада не хватает мужества для того, чтобы признать свой провал.