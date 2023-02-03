В США призвали Байдена устроить России "большой взрыв", чтобы не проиграть выборы

Джо Байден Фото: REUTERS

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол выступил с призывом устроить России "большой взрыв" к годовщине с начала спецоперации на Украине. Как именно это можно попытаться сделать, дипломат озвучил в своей статье для издания Foreign Affairs.

По его словам, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден рискует потерять доверие избирателей к выборам, если масштабная поддержка Киева со стороны Вашингтона не приведет к каким-либо успехам Вооруженных сил Украины.

"Если Россия начнет побеждать на поле боя или даже зайдет в тупик, мало кто вспомнит замечательное лидерство президента США Джо Байдена, призвавшего мир оказать помощь Украине в 2022 году", - подчеркнул Макфол.

На этом фоне экс-посол предложил не распределять в течение года объявления о начале поставок тех или иных вооружений, а сделать все это в один момент, чтобы оказать "психологическое давление" на Москву.

"Вместо того, чтобы предоставлять ATACM в марте, Reapers - в июне, реактивные самолеты - в сентябре, НАТО следует пойти на "большой взрыв", - подчеркнул Макфол. - Планы по предоставлению всех этих систем должны быть объявлены 24 февраля 2023 года".

Дипломат также выразил мнение, что если этого не сделать, то конфликт на Украине затянется, а позиция Вашингтона по нему потеряет поддержку общественности. К тому же соперником Байдена на выборах, вероятно, станет Дональд Трамп, который выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, добавил Макфол.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Германии полагают, что дальнейшая военная поддержка Киева приведет к разрушению Евросоюза. Такое развитие событий допустили немецкие политологи Ульрика Геро и Хауке Ритц. Они назвали украинский конфликт американской прокси-войной, обвинив Вашингтон в эскалации украинского кризиса.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Соединенным Штатам нужно способствовать мирным переговорам между Россией и Украиной, а не заниматься отправкой военной помощи. По его словам, достижение мира на Украине должно на сегодняшний день стать самой главной и наиболее приоритетной цели для всего мирового сообщества.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

60 лет Карибскому кризису: почему мы снова стоим на пороге ядерной войны? (подробнее)