Глава Амурской области Василий Орлов: «В этом году в Ивановке начнется строительство детского сада в рамках федеральной программы»

Новый детский сад в селе Ивановка Ивановского округа откроется для малышей осенью 2024 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Амурской области в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» построят современный детский сад. Новое детское учреждение в селе Ивановка Ивановского округа откроется для малышей осенью 2024 года. На строительство детсада из бюджета выделили 270 миллионов рублей.

«Новый детский сад, который мы будем строить в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», в Ивановке необходим, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Село растет, динамично развивается, и вместе с новыми жилыми домами обязательно должна появляться социальная инфраструктура для людей. Повышение качества жизни в амурских селах – важная задача. Привлечение федерального финансирования помогает решать ее быстрее».

Детский сад возведут в новом жилом микрорайоне села, где поселилось много молодых семей с маленькими детьми. Сейчас родителям приходится водить их в детсад в двух километрах от микрорайона, что очень неудобно. Единственное в селе дошкольное учреждение перегружено, в нем обучаются 360 детей. Из-за большого числа воспитанников пришлось отказаться от спортивного зала и зала для игр. К тому же в здании не предусмотрено отдельных спален. Строительство нового детского сада на 70 мест позволит решить эту проблему.

Помимо детсада в Ивановке в 2023 году построят мини-стадион, начнут укладку дорожной сети для нового квартала частных домов и обновят освещение в местном парке. Кроме того, в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году в Сковородине начнется строительство Центра культурного развития и модульной автоматической котельной.