Байден сделал оговорку, рассказывая о поле женщин в Белом доме Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в очередной раз допустил оговорку. На этот раз американский лидер оговорился во время выступления по случаю 30-й годовщины закона о семейном и медицинском отпуске.

«Более половины женщин в моем кабинете, более половины членов моего кабинета, более половины женщин в моей администрации - женщины», - передает телеканал Fox News слова главы Белого дома.

Напомним, в январе этого года Байден трижды перепутал имя конгрессмена-демократа Дона Бейера. Глава Белого дома также перепутал имя губернатора Мичигана, а во время переговоров не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии. Ранее президент США долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Диннми Крисуэлла всего через несколько минут после разговора с ним.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

60 лет Карибскому кризису: почему мы снова стоим на пороге ядерной войны? (подробнее)