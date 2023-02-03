Ревнивая жена разгромила семь машин и переехала двоих мужчин в Нижнем Новгороде

Женщина обвиняется в покушении на убийство Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Новгороде не утихают разговоры о страшном погроме на улице Львовской, устроенном ревнивой женщиной. Напомним, нижегородка на своем автомобиле «Шевроле» разнесла семь машин, припаркованных у дома. А затем переехала двоих мужчин.

- В тот день женщина решила проследить за своим мужем, который ей изменял, - сообщает NewsNN. – Во дворе дома на улице Львовской она заметила припаркованную машину мужа и поняла, что он снова приехал к любовнице. В тот момент в квартире, где живет предполагаемая любовница, тоже разворачивалась любовная драма. Домой к разлучнице приехал еще и ее бывший муж.

В ярости ревнивая супруга принялась громить машину своего мужа. Сначала оторвала бампер, потом запрыгнула на капот ногами и прыгала по крыше. Однако и этого ей показалось мало. Сев за руль своего автомобиля, она пошла на таран машины супруга. Однако вскоре под раздачу попали и другие машины. Всего она успела повредить около семи автомобилей, принадлежавших соседям. Теперь жильцы дома намерены обращаться в суд. Впрочем, судебного разбирательства женщине в любом случае не избежать.

- В отношении 38-летней нижегородки составлен протокол по административной статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, добавив, что все материалы по этому инциденту будут переданы следователям для дальнейшего разбирательства.

Тем временем в региональном СУ СКР сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».