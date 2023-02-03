Медведев предрек Украине будущее колонии с постепенным уничтожением экономики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украину ждет судьба колонии, чья экономика будет постепенно уничтожена, начиная с промышленности и аграрного сектора.

Политик подчеркнул, что Украина уже потеряла территории, которые обеспечивали примерно 40% промышленного потенциала страны, а также 15% довоенного ВВП. Как он заявил, на данный момент, у Киева больше нет доступа к полезным ископаемым на сумму более 12 трлн долларов, в том числе 63% месторождений угля, а также 42% - металлов.

По его словам, что об ухудшении украинской экономики уже открыто говорят даже те страны, которые обещают Киеву «выздоровление и вечную европейскую любовь».

«Украину ждет печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории», - заявил зампред Совбеза РФ, отметив, что у Украины будет «ампутирована» промышленность и аграрный сектор, после чего придет «паралич экономики в целом».

Как писал сайт KP.RU, Медведев также заявил, что во всей этой ситуации Запад стоит называть не добрым доктором Айболитом, а доктором Менгеле, указав на то, что у западных стран «богатый опыт умерщвления подопытных стран».

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