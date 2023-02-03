Москва работает над ответом на высылку российских дипломатов из Австрии

Москва ведет подготовку ответа на высылку российских дипломатов из Австрии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Австрии об объявлении четверых российских дипломатов персонами нон грата с последующей высылкой не останется без ответа, Москва сейчас работает над ним. Об этом сообщил ТАСС замглавы министерства иностранных дел (МИД) РФ Евгений Иванов в пятницу, 3 февраля 2023 года.

"Однозначно ответ будет, он прорабатывается сейчас", - уточнил Иванов, назвав действия Вены очень недружественным шагом.

Как ранее писал сайт KP.RU, Австрия объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов, которые теперь должны будут покинуть республику. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на странице австрийского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Напомним, Вашингтон ожидает от Москвы взаимности в вопросе дипломатического присутствия. Об этом заявил в начале января глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. Официальный представитель Госдепа отметил, что, по его мнению, в российских дипломатических учреждениях в США работает "больше дипломатов, чем США имеют в России".