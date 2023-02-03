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НовостиПолитика3 февраля 2023 9:12

Москва работает над ответом на высылку российских дипломатов из Австрии

Недружественный шаг Вены не останется без реакции
Роман КИЛЬМЯШКИН
Москва ведет подготовку ответа на высылку российских дипломатов из Австрии

Москва ведет подготовку ответа на высылку российских дипломатов из Австрии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Австрии об объявлении четверых российских дипломатов персонами нон грата с последующей высылкой не останется без ответа, Москва сейчас работает над ним. Об этом сообщил ТАСС замглавы министерства иностранных дел (МИД) РФ Евгений Иванов в пятницу, 3 февраля 2023 года.

"Однозначно ответ будет, он прорабатывается сейчас", - уточнил Иванов, назвав действия Вены очень недружественным шагом.

Как ранее писал сайт KP.RU, Австрия объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов, которые теперь должны будут покинуть республику. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на странице австрийского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Напомним, Вашингтон ожидает от Москвы взаимности в вопросе дипломатического присутствия. Об этом заявил в начале января глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. Официальный представитель Госдепа отметил, что, по его мнению, в российских дипломатических учреждениях в США работает "больше дипломатов, чем США имеют в России".