В Набережных Челнах на строительство одной дороги потратят более 500 миллионов рублей

В Татарстане построят новую дорогу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Проспект Московский в Набережных Челнах планируют продлить до улицы Хади Такташа. Проект для города масштабный, поэтому только своими силами местный муниципалитет с его реализацией не совладает. Пришлось просить помощи о выделении на это средств из федерального и татарстанского бюджетов.

В итоге, на сайте госзакупок появилось объявление о соответствующем тендере на 583 миллиона рублей. Согласно техническим документам заказа, новая дорога должна быть проложена от перекрестка проспекта Московский с улицей Нариманова и пройти через поселок Орловка, мост, затронуть жилой комплекс «Притяжение» и закончится при достижении улицы Хади Такташа.

Отметим, что заказчиком выступил Главинвестстрой Татарстана, после выбора подрядчика, он должен будет принять работы у него до 11 декабря текущего года.

В результате новая дорога должна соединить старую часть Набережных Челнов с новой, пока же их связывает только трафик по улице Казанский проспект, сообщает inkazan.