Лавров заявил, что Путин рассматривает обновленную концепцию внешней политики Фото: REUTERS

Обновленная концепция внешней политики Росии находится на рассмотрении у президента Владимира Путина, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сейчас на рассмотрении у президента находится обновленная концепция внешней политики РФ», - сообщил Лавров на заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Министр подчеркнул, что все новые элементы и задачи в ней учтены.

Как писал сайт KP.RU, 31 января 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные принимают все необходимые меры, чтобы планы Запада по Украине не сбылись, и они не сбудутся.

Он подчеркнул, что мы наблюдаем за тем, как на Западе ведутся дискуссии о дальнейшем накачивании Украины более серьезными вооружениям.

Глава МИД пояснил, что мы все это видим и не просто наблюдаем, но принимаем требуемые меры для того, чтобы не допустить дальнейших попыток превращать Украину в еще более острую угрозу для нашей безопасности.

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