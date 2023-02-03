Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества украинских бизнесменов

Депутаты Госсовета Крыма приняли постановление, которое предусматривает национализацию имущества украинских бизнесменов. Такое заявление в пятницу, 3 февраля, сделал спикер Госсовета Владимир Константинов.

Как сообщается в перечень имущества, попадающих под национализацию, было включено примерно 500 объектов, которые относятся к различным предприятиям, а также банкам, туристской и спортивной инфраструктуре. Константинов уточнил, что комиссия продолжит выявлять имущество пособников украинского режима в Крыму.

«Конечно, это очень тщательная, выверенная работа. И мы уже не остановимся, пока не наведем полный порядок», - написал спикер Госсовета в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что квартиру президента Украины Владимира Зеленского, которая расположена в поселке Ливадия под Ялтой, включат в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащих национализации в Крыму.

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