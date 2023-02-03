Норвегия собирается закупить 54 немецких танка Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвегия собирается закупить 54 танка Leopard у ФРГ. Об этом сообщает норвежская телекомпания NRK, ссылаясь на свои источники на свои источники.

«Источники подтверждают, что Норвегия покупает 54 танка модели Leopard», - сказано в заявлении, где отмечается, что власти выступят с сообщением в ближайшее время.

Напомним, ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил о планах Осло направить Киеву танки Leopard, не уточнив их количество.

Кроме того, как писал сайт KP.RU, Франция заявила о намерении поставить Украине дополнительно 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах Берлина направить Киеву 14 танков Leopard 2, а испанские власти сообщили о намерении подготовить часть боевых танков Leopard, которые храняться на их складе в Сарагосе более десяти лет.