Песков опроверг сообщения о предложении США по территориальным уступкам от Украины

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения швейцарских журналистов о том, что Соединенные Штаты предлагали Москве обсудить возможность территориальных уступок со стороны Украины.

Официальный представитель Кремля опроверг данные слухи, назвав их "уткой". По его словам, подобных предложений российским властям со стороны Вашингтона никогда не поступало.

"Все вот это сообщение - это утка", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, швейцарские журналисты сообщили, что глава американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс якобы обсуждал с Киевом мирный план президента США Джозефа Байдена, согласно которому, Украина должна была передать России контроль на 20% территории страны, а Москва завершила бы спецоперацию. В Вашингтоне также опровергли подобную информацию.