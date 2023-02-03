Песков заявил, что Кремль ценит позицию Вучича по антироссийским санкциям

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва ценит твердую позицию президента Сербии Александара Вучича, которую он сохраняет по вопросам антироссийских санкций и Косово, несмотря на серьезное давление со стороны Запада. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 3 февраля 2023 года.

Пресс-секретарь главы государства также выразил надежду, что отношения с Белградом продолжат развиваться по восходящей.

"Мы прекрасно понимаем, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада, и мы прекрасно понимаем, какой ценой и какими усилиями сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать это самое давление", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, Александар Вучич заявил, что Белград не подписывал никаких документов по урегулированию вопроса о независимости самопровозглашенной республики Косово, несмотря на прямое давление со стороны Запада.

По его словам, уже трижды представители западных стран угрожали Сербии отзывом инвестиций и приостановкой интеграций, если Белград не примет условия и фактически не признает независимость Косово.