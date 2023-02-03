В Кремле готовят отдельные встречи Путина с лидерами думских фракций Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 3 февраля заявил, что сейчас в Кремле готовятся отдельные встречи президента России Владимира Путина с лидерами фракций Государственной думы РФ.

«Сейчас готовятся отдельные встречи с лидерами фракций, и мы будем информировать вас по мере проведения этих встреч», - заявил представитель Кремля.

Ранее СМИ заявляли, что такие встречи главы государства могут состоятся в начале февраля этого года.

Представитель Кремля также сообщил, что сегодня, 3 февраля, российский лидер проведет совещание с постоянными членами Совбеза России.

«В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Если сам президент решит обозначить тему, мы вам это покажем, если нет – скажем», - заявил пресс-секретарь российского лидера.