В Раде признали, что Киев имитирует евроинтеграцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления Киева о выполнении критериев для получения статуса кандидата в ЕС не соответствует действительности, а походит больше на имитацию процесса, об этом сообщила сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирина Геращенко.

«Шмыгаль уже пообещал «ЕС через два года». Несмотря на заявки властей, что мы все выполнили, это не совсем так», - заявила Геращенко.

Она уточнила, что наиболее критическая ситуация с Конституционным судом, где не учтена позиция Венецианской комиссии относительно совещательного совета.

Депутат подчеркнула, что «Евроинтеграция - это процесс, а не имитация».

Как писал сайт KP.RU, 30 января 2023 года в интервью изданию Politico премьер Украины Шмыгаль заявил, что Украина имеет «амбициозный план» по вступлению в Евросоюз в течение двух лет.

В статье отмечалось, что прогноз Киева по срокам вступления «никто в Европейском союзе не считает реалистичным».

В декабре 2022 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС.

По его мнению, современное цивилизованное государство в ЕС не нужно, а вот территорию с какими-никакими ресурсами, но с в разы (если не на порядок) уменьшившимся населением там принять готовы.