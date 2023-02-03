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НовостиПолитика3 февраля 2023 9:50

В Раде признали, что Киев имитирует евроинтеграцию

Украинские заявления не соответствуют действительности
Сергей ГАПЧУК
В Раде признали, что Киев имитирует евроинтеграцию

В Раде признали, что Киев имитирует евроинтеграцию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления Киева о выполнении критериев для получения статуса кандидата в ЕС не соответствует действительности, а походит больше на имитацию процесса, об этом сообщила сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирина Геращенко.

«Шмыгаль уже пообещал «ЕС через два года». Несмотря на заявки властей, что мы все выполнили, это не совсем так», - заявила Геращенко.

Она уточнила, что наиболее критическая ситуация с Конституционным судом, где не учтена позиция Венецианской комиссии относительно совещательного совета.

Депутат подчеркнула, что «Евроинтеграция - это процесс, а не имитация».

Как писал сайт KP.RU, 30 января 2023 года в интервью изданию Politico премьер Украины Шмыгаль заявил, что Украина имеет «амбициозный план» по вступлению в Евросоюз в течение двух лет.

В статье отмечалось, что прогноз Киева по срокам вступления «никто в Европейском союзе не считает реалистичным».

В декабре 2022 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС.

По его мнению, современное цивилизованное государство в ЕС не нужно, а вот территорию с какими-никакими ресурсами, но с в разы (если не на порядок) уменьшившимся населением там принять готовы.