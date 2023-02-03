Песков: Россия предпринимает усилия для хеджирования рисков на фоне эмбарго на поставки нефтепродуктов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва принимает необходимые усилия для хеджирования рисков, которые возникают на фоне предстоящего вступления в силу эмбарго на морские поставки нефтепродуктов из России в страны Европейского союза. Такое заявление в пятницу, 3 февраля, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Естественно, это приведет к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков, но мы, естественно, предпринимаем меры, чтобы захеджировать наши интересы от тех рисков, которые в этой связи возникают», - заявил представитель Кремля, комментируя эмбарго, которые вступят в силу в воскресенье, 5 февраля.

Песков отметил, что в Кремле негативно оценивают подобные действия.

Напомним, накануне болгарские власти в виде исключения приняли решение разрешить с 5 февраля 2023 года экспорт нефтепродуктов, которые получены из российской сырой нефти.