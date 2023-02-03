Медведев ожидает, что ВВП Украины по итогам 2023 года рухнет еще на 5-10%

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После рекордного падения ВВП Украины на треть в 2022 году экономика страны в 2023-м может рухнуть еще на 5-10%. Такой прогноз озвучил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 3 февраля.

Политик полагает, что на этом фоне перед Киевом стоит перспектива полного банкротства.

"По итогам этого года ВВП Украины может рухнуть ещё на 5-10%, - написал Медведев в своем телеграм-канале. - Поэтому все более отчетливо видна перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца".

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство экономики Украины по итогам 2022 года оценила уровень падение ВВП страны в 30,4%, что является наихудшим результатом в истории государства. По словам министра экономики Незалежной Юлии Свириденко, в прошлый год экономика страны претерпела наибольшие убытки за всю историю существования страны.

Напомним, Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Украины на 3,3% в 2023 году и на 4,1% в 2024 году. Эксперты уточнили, что "прогнозы экономического роста подвержены значительной неопределенности" в связи с тем, что российская спецоперация продолжается.