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НовостиЭкономика3 февраля 2023 10:22

На реализацию программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в Тюменской области направят свыше 3,8 миллиардов рублей

Губернатор региона Александр Моор рассказал, что в ближайшие два года проект охватит Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковский городской округ и Тюменский район
Сергей КУЗНЕЦОВ
Фото: gubernator.admtyumen.ru

Фото: gubernator.admtyumen.ru

Александр Моор обнародовал итоги совещания с участием министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, председателя «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова и генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Александр Моор уточнил, что в ходе воплощения федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» за два года в Тюменской области будут заменены и построены 134 километра коммунальных сетей, две котельных и водопроводная насосная станция.

На реализацию проекта в Тюменской области будет направлено более 3,8 миллиардов рублей. Большая часть этих ресурсов - частные инвестиции и деньги Фонда развития территорий.

«В ближайшие два года программа в Тюменской области охватит Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковский городской округ и Тюменский район. После завершения всех работ качество коммунальных услуг улучшится почти для 23 тысяч человек», – констатировал Александр Моор.