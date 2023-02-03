Минфин почти в три раза увеличит продажи валюты по бюджетному правилу с 7 февраля по 6 марта 2023 года

Минфин почти в три раза увеличит продажи валюты по бюджетному правилу с 7 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Министерство финансов РФ направит на продажу иностранной валюты в период с 7 февраля по 6 марта 2023 года свыше 160 млрд рублей, а ежедневно на эти цели будет направляться сумма равная примерно 8,9 млрд рублей. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 160,2 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года», - сказано в сообщении министерства.

Как уточняется, продажи валюты по бюджетному правилу будут увеличены почти в три раза, поскольку в период 13 января по 6 февраля 2023 года объем продажи валюты предполагался на уровне 54,5 млрд рублей, по 3,2 млрд рублей в сутки.

Напомним, Центробанк России в период с 13 января 2023 года возобновил валютные операции в рамках бюджетного правила в интересах Министерства финансов РФ. Такие цели покупки или продажи предусмотрены только юанях.