Песков ответил на вопрос о рождении девочки по имени Россия

рождению первенца счастливый муж вывесил на ограждении огромный баннер. Фото: Ноябрьская ЦГБ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о реакции Кремля на рождение девочки в Ноябрьске, которой родители дали имя Россия.

Официальный представитель Кремля заявил, что власти страны не обратили внимания на эту новость.

"Нет, не обратили", - констатировал Дмитрий Песков.

Как писал сайт "КП-Ямал", супруги из Ноябрьска назвали новорожденную дочь Россией. Девочка появилась на свет в городском перинатальном центре. К рождению первенца счастливый муж вывесил на ограждении огромный баннер, в котором поблагодарил возлюбленную.

Напомним, в начале года пресс-службы ЗАГСов традиционно отчитались о самых излюбленных россиянами именах, которые дают новорожденным. Оказалось, в столице уже несколько лет держат лидерство имена Александр и София, на Кубани – Александр и Арина, в Ставрополье и в нескольких регионах Поволжья – Артем, София и Анна, на Урале – Михаил и София, на Дальнем Востоке – Артем и Виктория.