Путин назвал истинно подвижнической работу проекта «Онкопатруль» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в преддверии Всемирного дня борьбы против рака назвал истинно подвижнической работу Всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль», об этом сообщили в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В телеграмме отмечено, что борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетных направлений современной медицины.

«Отмечу огромную, истинно подвижническую работу, которую проводят участники Всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль», - заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что к решению ответственных задач привлечены ведущие учёные и практикующие врачи, производители фармацевтической продукции и эксперты.

Как писал сайт KP.RU, 31 января 2023 года президент России Владимир Путин поручил сформировать обезличенные базы данных пациентов для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении.

Указывалось, что Минздраву России совместно с Минэкономразвития России и Минцифры России обеспечить использование результатов медицинских исследований, получаемых с применением технологий искусственного интеллекта, в клинических рекомендациях и системе обязательного медицинского страхования в целях перехода в перспективе к проактивной модели оказания медицинских услуг.

Отмечалось, что необходимо обеспечить формирование открытых баз больших данных (дата-сетов) обезличенных медицинских данных пациентов в целях их использования для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении.