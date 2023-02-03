Глава МВД Турции призвал посла США убрать «ухмыляющееся лицо» и «грязные руки» от страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу призвал американского посла в Анкаре «убрать грязные руки» от республики, обвинив дипломата в попытке «взбудоражить» страну.

«Говорю американскому послу, я знаю, каким журналистам вы диктуете, убери свои грязные руки от Турции, я говорю это очень четко: убери свои грязные руки от Турции. Я четко знаю … как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках от Турции», - заявил турецкий министр.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МВД Турции обвинил западные страны в ведении «психологической войны» против страны на фоне закрытия некоторых иностранных диппредставительств в стране, подчеркнув, что турецкие власти не получали никаких данных о возможных терактах.

Напомним, посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в туристических районах Стамбула после происшествий с сожжением Корана в европейских странах. Позже о закрытии своих консульств для посетителей в Стамбуле заявили еще несколько стран также указав на угрозы теракта.