ЕС считает, что Украина находится на ранней стадии подготовки к вступлению в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европейском союзе считают, что Киев на данный момент находится на раннем уровне подготовки к вступлению в Евросоюз. Об этом сказано в опубликованном Еврокомиссией аналитическом докладе.

Еврокомиссия проанализировала каждый сектор украинского хозяйства и реализуемые страной реформы, после чего сделала вывод, что большая часть секторов экономики Украины находится на «раннем» или «определенном» уровне готовности к началу процесса присоединения.

«Полное соответствие нормам ЕС потребует реформирования Счетной палаты Украины, чтобы четко закрепить ее независимость в конституции, расширить ее мандат и применение международных стандартов в аудиторских процедурах», - уточняют в докладе.

Напомним ранее в Верховной раде заявили, что Киев имитирует евроинтеграцию, отметив, что сообщения Украины не соответствуют действительности.