Глава МВД Турции заявил, что американское посольство управляет Европой

МВД Турции обвинило США в управлении Европой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское посольство по факту управляет Европой. Такое заявление сделал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в пятницу, 3 февраля 2023 года.

По его словам, посол США в Анкаре собирает коллег и дает им советы. Глава турецкого МВД уверен, что аналогичная ситуация наблюдается в европейских странах.

"Он собирает других послов и пытается дать им совет, - подчеркнул Сойлу. - Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой".

Министр также отметил, что американский дипломат давал "задания" журналистам, и Сойлу даже знает, кому именно.

На этом фоне глава МВД Турции призвал Соединенные Штаты прекратить вмешательство во внутренние дела Турции.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что Соединенные Штаты подмяли под себя Европейский союз, лишив его самостоятельности. По его словам, на этом фоне Европа потеряла признаки суверенитета.

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты пришли к выводам, что европейские страны попали в ловушку Вашингтона и оказались в сильной зависимость от поставок энергетики из США. По их оценке, в связи с этим разногласия между Белым домом и Европой усилились, а раскол стал серьезнее.