Правительство ФРГ подтвердило решение отправить 88 танков Leopard 1 на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин подтвердил решение отправить Киеву 88 танков Leopard 1. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Как передает Reuters, устаревшие танки, которые на данный момент хранятся на складах, собираются отремонтировать и вернуть в строй компании Rheinmetall AG и FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH, а позже они будут направлены Киеву. Конкретные сроки завершения ремонтных работ Берлин не назвал.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что ФРГ собирается передать Украине танки Leopard 1, однако, как писал Suddeutsche Zeitung, Берлин испытывает дефицит снарядов для них. Сообщалось, что раннее Германии производила данные снаряды для Катара и Бразилии, а на данный момент пытается уговорить эти страны на реэкспорт.