Экс-командующий Бэрронс заявил, что британский арсенал кончится за день в случае конфликта с Россией

К низкому уровню боеспособности армии Великобритании привело распределение госбюджета страны не в пользу Минобороны Фото: REUTERS

Вооруженные силы Великобритании истощат до основания свои боеприпасы за один день в случае прямого военного конфликта с Россией. К такому выводу пришел экс-командующий объединенными силами Британии генерал сэр Ричард Бэрронс в статье для The Sun.

По мнению отставного военного ВС Соединенного Королевства, к такому положению привело распределение госбюджета страны не в пользу Минобороны.

"Чтобы перестроить армию, чтобы она могла справиться с внезапным нападением России, потребуется дополнительно три миллиарда фунтов стерлингов в этом году и каждый год в течение следующих десяти лет", - считает Бэрронс.

Экс-командующий отметил, что армия Великобритании переживает дефицит кадров. За 2022 год около 50% личного состава, по его словам, прошла базовые учения на уровне роты в формированиях по ста человек, и лишь малая часть прошла учений на более высоких уровнях.

Напомним, прежде сайт "КП" писал, что Армия Великобритании переживает упадок на фоне огромной военной поддержки Вооруженных силам Украины. Такое мнение выразил военный обозреватель Макс Хастингс.

Хастингс сообщил, что сокращение личного состава британской армии с 82 до 73 тысяч человек должно было компенсироваться за счет 30 тысяч резервистов, однако их набор "оказался ужасен". Боевой дух резервистов и доверие к ним низкие, считает обозреватель.