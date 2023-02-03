Российские войска уничтожили два склада вооружения ВСУ Фото: REUTERS

Следователи задержали администратора Telegram-канала «Новый Век» Александра Гусова. Задержание произошло в Москве в рамках уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере. Об этом заявили в пятницу, 3 февраля, в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудники правоохранительных органов установили причастность Гусова к совершению преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ», - приводит ТАСС заявление, сделанное в правоохранительных органах.

Как сообщается, после проведения с задержанным следственных действий следователи собираются просить для Гусова меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее сотрудники Управления «К» МВД России провели задержания админов Тelegram-каналов, общая сумма подписчиков которого превышала 900 тысяч человек. Задержание было произведено за систематические публикации фейков о высокопоставленных лицах, а также вымогательстве денег за их удаление. Как писал сайт KP.RU, одним из задержанных был 50-летний москвич, который вовлек в «бизнес» своего сына.