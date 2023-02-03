Глава Кузбасса Сергей Цивилев: Более 4 тысяч человек примут участие во всероссийском форуме «История для будущего. Время быть первыми»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Более 4 тысяч человек примут участие во всероссийском форуме «История для будущего. Время быть первыми», сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев. Масштабное мероприятие с участием ученых, исследователей, школьников и студентов пройдет в регионе 16-17 марта 2023 года. Губернатор Кузбасса 3 февраля провел совещание по подготовке форума.

«Это будет масштабный форум, впервые он пройдет во всероссийском формате. Участие примут более 4 тысяч школьников, кадетов, студентов, юнармейцев, активистов нового Российского движения детей и молодежи, учителей истории и литературы, молодых ученых, представителей региональных отделений Всероссийского военно-исторического общества всех 44 российских Городов трудовой доблести, а также представители 4 новых территорий России. Еще 120 тысяч человек подключатся онлайн. Важно организовать форум так, чтобы заинтересовать молодое поколение в изучении и сохранении истории Отечества», — рассказал Сергей Цивилев.