Bloomberg: ФРГ планирует перенаправить в оборонную промышленность деньги, выделенные на отказ от угля

Правительство ФРГ в 2022 году выделило 100 млрд евро на оборону для расширения и модернизации ВС Германии Фото: REUTERS

Германия рассматривает возможность перенаправления существующих субсидий на ликвидацию угольных электростанций, чтобы помочь оборонной промышленности построить новые производственные мощности. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с вопросом.

"Обсуждения между федеральным правительством Германии и региональными землями направлены на обеспечение вооруженных сил страны большим количеством оружия и боеприпасов и создание рабочих мест в регионах, затронутых переходом от угля", - пишет агентство.

По информации источников, Бундесвер Германии уже много лет страдает от устаревшего и частично неисправного оборудования. После начала спецоперации России в Украине правительство Германии в 2022 году выделило 100 млрд евро на оборону для расширения и модернизации своих вооруженных сил.

Немецкий оборонный подрядчик Rheinmetall AG заявил в декабре 2022 года, что расширяет производство боеприпасов, чтобы устранить узкие места в поставках, возникшие из-за поддержки Украины правительством.

Компания инвестирует более 10 миллионов евро в новую производственную линию на своем предприятии в Унтерлюссе недалеко от Гамбурга, уточняет агентство. Ожидается, что предприятие будет производить боеприпасы для 30 самоходных зенитных орудий Gepard, которые коалиция канцлера ФРГ Олафа Шольца согласилась поставить Украине после начала российской операции.

Отдельно Rheinmetall изучает возможность строительства дополнительного завода по производству основных материалов и компонентов для боеприпасов в восточной земле Саксония, на которую влияет экспорт угля, сказал один человек, знакомый с обсуждениями. Планы все еще находятся на ранней стадии и могут быть изменены, в компании по этому поводу отказались давать комментарии Bloomberg.

Напомним, власти Германии планируют выделить почти 17 миллиардов евро для укрепления противоракетной обороны (ПРО).

Также сообщается, что правительство немецкого канцлера Олафа Шольца ведет переговоры с компанией Diehl Defence о закупке восьми систем ПВО IRIS-T стоимостью от 2 до 3 миллиардов евро.