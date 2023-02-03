Bloomberg: США требуют от Турции прекратить экспорт товаров в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США настаивают, чтобы Турция прекратила экспорт товаров в РФ, который, «помогает Москве продолжать конфликт на Украине», об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США сказали Турции остановить поток товаров в РФ», - говорится в статье.

Собеседники издания отметили, что с марта по октябрь 2022 года десятки турецких экспортеров направили в РФ товаров на сумму около 800 миллионов долларов.

В публикации уточнили, что на этой неделе замминистра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками, чтобы обсудить опасения Вашингтона по поводу роста экспорта в РФ, включая американские товары.

Журналисты подчеркнули, что тем самым США усиливают давление на Анкару с целью заставить ее соблюдать американские санкции.

Как писал сайт KP.RU, 27 июня 2022 года представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна не станет присоединяться к санкционной войне Запада против России, поскольку это противоречит экономическим интересам Турции.

Он отмечал, что страна сильно зависит от внешних поставок энергоносителей и не готова от них отказаться просто из солидарности с Европой.

15 января 2023 года Ибрагим Калын сообщил, что антироссийская санкционная борьба, развязанная коллективным Западом, окончательно показала свою неэффективность.

Он подчеркнул, что в связи с этим Анкара не видит никакого смысла присоединяться к ограничительным мерам против России, чтобы не усугублять и без того тяжелую обстановку, сложившуюся не только в Европе, но и во всем мире.