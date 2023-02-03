Прокурор запросил девять лет колонии для блогера Белоцерковской* за фейки о российской армии

Гособвинение потребовало девять лет лишения свободы и запрет администрировать интернет-ресурсы сроком на пять лет для Белоцерковской* Фото: СОЦСЕТИ

Представитель гособвинения потребовала заочно приговорить блогера Веронику Белоцерковскую* к 9 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о Вооруженных сил России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондентов в суде.

"В ходе прений сторон прокурор потребовал признать Белоцерковскую виновной в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и назначить ей наказание в виде девяти лет лишения свободы и запрета администрировать интернет-ресурсы сроком на пять лет", - сказали в суде.

Напомним, 13 марта 2022 года МВД России объявило в розыск блогера и основателя журнала "Собака.ru" Веронику Белоцерковскую за распространение фейков о действиях ВС РФ в Украине. В ведомстве считают, что своими публикациями Белоцерковская дискредитировала вооруженные силы страны, а также органы государственной власти. Белоцерковская на данный момент проживает во Франции.

Позднее Басманный суд Москвы заочно арестовал 51-летнего блогера из Франции Нику Белоцерковскую по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Сообщалось, что за это ей грозит наказание от штрафа в размере 3 млн рублей до 10 лет колонии.

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