Умер Пако Рабан, французский модельер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет, об этом сообщило издание Le telegramme.

«Известный французский модельер Пако Рабан умер на 89-м году жизни», - говорится в сообщении.

Журналисты рассказали, что Пако Рабан скончался 3 февраля в Портсолле (Финистер).

В публикации отметили, что «его смелый выбор материалов, его способ их обработки, его авангардное видение и его творческая свобода повлияли на целое поколение кутюрье».

Как уточнялось, Пако Рабан родился 18 февраля 1934 года в Пасайе, в провинции Гипускоа в испанской Стране Басков, его настоящее имя было Франсиско Рабанеда-и-Куэрво. Его мать работала на Кристобаля Баленсиагу.

Как писал сайт KP.RU, 19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет умер немецкий кутюрье Карл Лагерфельд.

Как отмечалось, еще в начале 20 века родители Лагерфельда жили во Владивостоке, где отец будущего кутюрье руководил известным молочным предприятием, лишь после они перебрались в Германию по Транссибирской магистрали.

В Германии юный модельер начал свой творческий путь. В 1954 году он отличился тем, что представил на конкурсе «Вог» первое шерстяное платье. Его соперниками были такие известные личности, как Ив Сен Лоран и Пако Рабан.