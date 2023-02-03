Аксенов: средства от продажи имущества украинских олигархов направят на СВО Фото: Юлия МАРКИНА

Средства от продажи имущества украинских бизнесменов в Крыму будут направлены на нужды участников СВО, об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов будут направлены на оснащение участников специальной военной операции», - сообщил Аксенов.

По его словам, все без исключения национализированные объекты продадут с торгов.

Аксенов подчеркнул, что «…деньги, вырученные от продажи этих объектов, в первую очередь пустить на оснащение подразделений, выполняющих долг по защите нашей родины…».

Как писал сайт KP.RU, 3 февраля 2023 года депутаты Госсовета Крыма приняли постановление о национализацию имущества украинских бизнесменов.

Как сообщается в перечень такого имущества было включено примерно 500 объектов, которые относятся к различным предприятиям, а также банкам, туристской и спортивной инфраструктуре.

Ранее указывалось, что квартиру президента Украины Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой, включат в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащих национализации в Крыму.

Ранее указывалось, что в Крыму начинается вторая волна национализации имущества украинских политиков и олигархов.

Напомним, что сразу же после того, как полуостров вошел в состав России в 2014 году, начали изымать госимущество Украины.