ЕС и США спорят, кто из них больше поддержал киевский режим

Глава Евросовета: в ЕС не согласны с тем, что США больше поддерживают Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европейском союзе не согласны с тем, что США в целом в большей мере поддерживают Украину, об этом заявил в интервью телеканалу France 24 глава Евросовета Шарль Мишель.

«Это не так. С одной стороны, мы платим гораздо большую экономическую цену, чем США, так как они являются экспортером энергоресурсов», - сказал еврочиновник.

Он отметил, что они наблюдают потрясения на энергетическом рынке в Европе.

По его словам, если мы добавим сюда прием миллионов украинских беженцев, то станет ясно, что мы (ЕС и США) находимся примерно на одном уровне по выделению помощи.

Как писал сайт KP.RU, 20 января 2023 года Жозеп Боррель заявил, что государства Евросоюза предоставили Украине всего почти 50 миллиардов евро помощи, из них 10 миллиардов - в военной сфере.

Он добавил, что, несмотря на то, что военная поддержка Соединенных Штатов Украине составила 17 миллиардов евро, а государств союза - почти 10 миллиардов евро, общая помощь от Евросоюза стала по объемам самой крупной во всем мире.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Отмечалось, что суммарный объем макрофинансовой помощи в 2022 составил 1,2 млрд евро.